Accordo vicino, il gioiello è pronto alla firma: clausola record

Uno dei talenti più cristallini dell’intero panorama calcistico europeo è pronto al rinnovo record col suo club: clausola monstre in vista

Proprio nella stagione in cui tanti parametri zero – anche prestigiosi – faticano a trovare un’intesa col proprio club (anche per scelta, perchè magari preferiscono cambare aria), in casa Barcellona ci si frega le mani per lo stato avanzato nelle trattative di rinnovo di uno dei gioielli della Cantera. Un giovanissimo che già gioca come un veterano.

“Non c’è un accordo definitivo, ma abbiamo fatto progressi e il rinnovo potrebbe chiudersi presto“. Parole e musica di un membro del club blaugrana intercettato ai microfoni di ‘Sport.es’, il portale catalano esperto di mercato. L’accordo che dovrebbe legare il classe 2004 al Barcellona fino al 2027 è ormai prossimo ad essere ufficializzato.

Laporta blinda Gavi: clausola da 1 miliardo di euro!

Ormai titolare fisso nell’undici di Xavi nonchè regolarmente convocato da Luis Enrique con la Nazionale maggiore, Gavi è già uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Finito nelle mire dei maggiori top club europei – ma anche della Juve, che sognava il grande colpo immaginando delle difficoltà finanziarie del club blaugrana – il canterano resterà al Barça. Almeno fino al 2027. Il contratto in scadenza nel 2023 aveva giustamente ingolosito un po’ tutti, ma il presidente Laporta ha tenuto duro mantenendo fede alle promesse fatte in fase di insediamento per il suo secondo mandato.

Come riportato sempre sda ‘Sport.es’, l’accordo sul rinnovo dovrebbe chiudersi la prossima settimana. Il Barcellona ha fretta di mettere nero su bianco la conferma del gioiello, che seguirà il destino di Ansu Fati, Pedri, Araujo e Ferran Torres nel club del mille: come i milioni di euro che serviranno per strappare uno di questi giocatori, e a breve anche Gavi, al prestigioso club spagnolo.