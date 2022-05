Il bomber fa dietrofront: Xavi gongola, Juve e Inter ko

Un giocatore che pareva destinato all’addio avrebbe cambiato idea – e fatto cambiare opinione al club – a suon di gol: Juve e Inter al palo

Le ultime giornate di campionato nelle varie leghe europee rischiano di cambiare il destino di alcuni giocatori che – a causa di prestazioni da incorniciare o deludenti – avrebbero fatto cambiare al loro club di appartenenza. Che la ‘sliding door’ si completi in positivo o in negativo, poco cambia: la novità potrebbe sconvolgere i piani di diverse società.

Questo è quello che sta accadendo a Barcellona, dove già Ousmane Dembelè, vicino ad una contesa legale col club blaugrana a gennaio, avrebbe fatto ricredere lo staff tecnico a suon di gicate e gol. Convincendosi egli stesso che forse la cosa migliore potrebbe ancora essere rinnovare con la società catalana. Sulle orme di quanto successo con l’ex Dortmund, un altro giocatore, sempre del reparto offensivo, potrebbe clamorosamente restare alla corte del tecnico Xavi. L’attaccante al momento è addirittura il capocannoniere della squadra in Liga: un bel biglietto da visita per chi già era pronto a metterlo sul primo aereo per l’Italia.

Depay-Barcellona, non è finita: Juve e Inter di stucco

“Sono venuto qui con la voglia di giocare per la squadra. Voglio essere importante per la squadra il prossimo anno e molti altri anni“: parole e musica di Memphis Depay, autore di uno dei due gol messi a segno dal Barcellona nella vittoria casalinga contro il Maiorca di domenica. L’attaccante olandese, arrivato su esplicita richiesta del poi silurato tecnico Ronald Koeman, sembrava un corpo estraneo alla squadra fino a qualche settimana fa. Il duro lavoro e l’ostinazione però, a quanto pare pagano sempre, come riconosciuto dallo stesso tecnico blaugrana.

“Memphis si allena molto bene ed è per questo che gioca. Vogliamo questo tipo di giocatore, con questo atteggiamento. Sicuramente sono stato ingiusto con lui, ma se si comporta così deve giocare”, ha detto di lui Xavi dopo la gara di ieri. Tutto suona come una possibile (ri)apertura alla permanenza dell’ex Lione in Catalogna. La Juve – che lo aveva seguito anche quando era in scadenza di contratto con lo United, giusto un anno fa – e l’Inter, dovranno probabilmente mettersi l’anima in pace. Depay sarà in blaugrana anche il prossimo anno.