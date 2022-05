Spalletti deve arrendersi: l’agente lo porta in Premier

L’iniziativa dell’agente del calciatore mette il big in condizione di poter lasciare Napoli: Spalletti resta col cerino in mano

Il peso di determinati procuratori, si sa, può inidrizzare delle trattative di mercato, come ampiamente dimostrato dal caso di Gianluigi Donnarumma, emblematico in tal senso. Talvolta un possibile affare nasce proprio dall’audace iniziativa di un agente, determinato a garantire all’assistito di turno un futuro migliore. Sia in termini di ambizioni sportive che di ritorno economico.

Accade così che anche per profili sui quali le voci di mercato sembravano sopite, si riaprano porte inaspettate. Che possono gettare nel panico le società detentrici del cartellino dei possibili partenti. È il caso di uno dei migliori giocatori della nostra Serie A, nello specifico calciatore del Napoli, che tra l’altro ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Se è vero che finora le parti non avevano trovato alcun accordo per un prolungamento da ufficializzare entro l’estate, diversa è la possibilità di una partenza improvvisa nella prossima finestra di scambi. Le sirene, soprattutto inglesi, hanno cominicato a risuonare.

Koulibaly verso la Premier, rischio asta per il senegalese

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, Fali Ramadani – già conosciuto per essere stato protagonista del passaggio di Maurizio Sarri alla Lazio lo scorso anno- avrebbe offetto Kalidou Koulibaly al Chelsea. La necessità del club inglese di mettere a punto la nuova difesa – che non potrà contare su Christensen e Antonio Rudiger – starebbe spingendo la dirigenza a provare l’assalto al senegalese.

Fermo restando che è ancora tutto da definire il futuro finanziario del cub londinese – proprio due giorni fa il patron Abramovich è stato al centro di voci su un possibile dietrofront nella cessione della società – e che sul centrale difensivo permane l’interesse della Juve, in casa Napoli è già scattato l’allarme. Sul calciatore africano insiste anche il corteggiamento – finora relativamente blando – di Paris Saint Germain, Arsenal, Tottenham Hotspur e Manchester United. Il club partenopeo, pur non avendo pianificato l’addio a Koulibaly, potrebbe ragionare in ottica futura. Giugno 2023 è vicino: forse potrebbe essere l’occasione per fare cassa con la cessione del big.