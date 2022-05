Addio Barella, Conte prova l’affare top

Nicolò Barella è sempre il giocatore chiave dell’Inter: prima con Conte, poi con Inzaghi il sardo è nel mirino delle big

Un centrocampista totale in grado di abbinare qualità a quantità nell’arco dei novanta minuti: l’ex Antonio Conte potrebbe provare il colpaccio per l’assalto decisivo al giocatore sardo.

Sia con Conte che con Inzaghi, il centrocampista sardo è sempre una spina nel fianco per gli avversari. Così lo stesso allenatore italiano, ora alla guida del Tottenham potrebbe fare di tutto per arrivare al giocatore dell’Inter. Tanti top club d’Europa hanno sempre mostrato vivo interesse per il nerazzurro, ormai diventato esperto anche dopo la vittoria dell’Europeo con la maglia della Nazionale italiana. Motorino incredibile recuperando numerosi palloni nella zona centrale del campo avviando così l’azione offensiva.

Conte potrebbe pensare ad inserire nell’affare Tanguy Ndombele, pronto a tornare agli Spurs visto che il Lione senza Champions non lo riscatterebbe. In questo modo Conte lo offrirebbe all’Inter più la parte cash di 40 milioni di euro per Nicolò Barella.

Calciomercato, Ndombele per arrivare al colpo Barella

Ndombele è pronto così a tornare alla base senza riscatto da parte del Lione. Una scelta dettata dalla mancata qualificazione alla prossima Champions: tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni a campionato concluso. Barella è ormai diventato il punto fermo dell’Inter, che non avrebbe intenzione di cederlo al termine della stagione. Le sue prestazioni, infine, hanno sempre attirato gli interessi delle big d’Europa, ma difficilmente il centrocampista sardo lascerà Milano.