Colpo scudetto: Maldini e Guardiola fanno sognare il Milan

Se il Milan dovesse centrare la vittoria del tricolore, potrebbe regalare a Pioli un grandissimo colpo: ecco di chi si tratta

Il match contro l’Hellas Verona può dire tanto sul sogno scudetto del Milan di Stefano Pioli. Le distanze dall’Inter seconda restano risicate ed i giochi, dunque, sono tutt’altro che definiti. Solo poche settimane e tutti i nodi verranno al pettine anche se, la dirigenza di via Aldo Rossi, sta pensando anche alla prossima sessione di calciomercato. Un’estate caldissima quella che il ‘Diavolo’ è pronto a vivere con gli obiettivi che, in caso di scudetto, potrebbero diventare davvero ambiziosi per il Milan.

Dalla difesa che perderà Romagnoli a zero a Kessie, pronto allo stesso destino. L’addio dell’ivoriano lascerà un vuoto importante nello scacchiere tattico della squadra di Pioli che non potrà proseguire con il solo Bennacer al fianco di Tonali. Ecco perchè Maldini e Massara hanno in lista un nome di assoluto spessore, che farebbe fare l’ulteriore salto di qualità al centrocampo del Milan.

Saluta Guardiola: lo scudetto lo ‘regala’ al Milan

Occhi in casa Manchester City dove la squadra di Guardiola, reduce dall’amara eliminazione dalla Champions per mano dell’ex milanista Ancelotti, potrebbe cambiare tanto in vista del prossimo anno. Ed uno dei nomi spiccati in cima al taccuino di Maldini per la mediana è quello di Ilkay Gundogan, classe ’90 ed in scadenza tra un anno con i ‘Citizens’.

Un colpo di assoluta esperienza internazionale, quella che forse manca ancora ai rossoneri, reduce da 40 presenze con 8 reti e 6 assist vincenti. Se il ‘Diavolo’ dovesse effettivamente centrare lo scudetto, allora il nome di Gundogan diventerebbe un’opzione decisamente concreta.

Situazione dunque in divenire, ma il Milan ha le idee chiare: la svolta, nel prossimo mercato, può arrivare grazie al tricolore.