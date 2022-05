Sorpasso all’Inter, con Rabiot la Juventus prende il nuovo 10

Il futuro di Adrien Rabiot può risultare decisivo per il prossimo numero 10 della Juventus: lo scambio beffa l’Inter

Tre giornate alla chiusura della Serie A e la situazione di classifica in casa Juventus permette ai bianconeri di arrivare con la giusta serenità e concentrazione al prossimo, importante impegno della stagione. La finale di Coppa Italia contro l’Inter è lontana solo cinque giorni, nel mezzo la sfida di Marassi con il Genoa. La ‘Vecchia Signora’ e gli uomini di Inzaghi si incroceranno sul rettangolo verde per uno dei trofei rimasti ancora a disposizione. Ma non solo. Perchè la sfida dal campo si sposterà probabilmente anche in sede di calciomercato, a partire dal prossimo giugno.

La dirigenza bianconera è pronta a sacrificare Adrien Rabiot, il cui cartellino vale circa 20 milioni, pur di arrivare ad abbracciare quello che sarà il nuovo numero 10 della Juventus e che prenderà quindi il posto di Paulo Dybala. L’Inter, in tal senso, può vedere sfumare uno dei suoi obiettivi.

Allegri gongola: con Simeone beffa l’Inter

Non è un mistero che la società torinese stia da settimane muovendo i suoi passi verso l’annata che verrà, conscia di dover riscattare due stagioni tutt’altro che esaltanti. Ecco perchè la dirigenza juventina sta valutando l’assalto ad una vecchia conoscenza della Serie A, protagonista in Spagna con la maglia dell’Atletico Madrid e che potrebbe ritornare in Italia.

Si tratta di Rodrigo de Paul, centrocampista che ha una valutazione di circa 40 milioni di euro e che piace da tempo soprattutto all’Inter. L’idea della Juventus sarebbe quella di proporre a Simeone il cartellino di Rabiot, per limitare la spesa destinata al talento argentino.

In questa stagione con la casacca dei ‘Colchoneros’, de Paul ha ottenuto 44 presenze complessive, con 2 reti e 2 assist vincenti.