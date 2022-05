Juventus e Milan sbobbate: ha scelto la Premier League

Juventus e Milan sembrerebbero aver puntato il mirino sullo stesso obiettivo. Il giocatore però sembrerebbe preferire la Premier League

La stagione non è ancora terminata, soprattutto per il Milan che continua a lottare per vincere lo scudetto dopo 11 anni dall’ultimo trionfo in campionato. Nel frattempo invece la Juventus, con la qualificazione in Champions League ipotecata, si prepara per la finale di Coppa Italia contro l’Inter, della prossima settimana.

Con la stagione che sta per terminare però le due squadre guardano già alla prossima sessione estiva di calciomercato e sembrerebbero aver puntato il mirino sullo stesso obiettivo a centrocampo. Per Juventus e Milan però le notizie che arrivano non sono buone. Il giocatore nel mirino sembrerebbe preferire la Premier League all’approdo in Serie A.

Lingard ha deciso, niente Juventus o Milan: preferisce il West Ham

Dopo una vita passata al Manchester United, Jesse Lingard lascerà i ‘Red Devils’ a fine stagione. L’accordo per il rinnovo del contratto non è arrivato e il calciatore inglese cresciuto nelle giovanili dello United a fine stagione farà le valigie e lascerà il club a parametro zero. Ovviamente sulle sue tracce da subito hanno iniziato ad esserci diversi club, tra cui anche Juventus e Milan.

Per il suo futuro però Lingard avrebbe già preso una decisione. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, l’inglese avrebbe deciso di ‘snobbare’ la Serie A, e dunque l’interesse di Juventus e Milan, preferendo ancora una volta il campionato inglese, precisamente il West Ham. Lo scorso anno Lingard ha trascorso una stagione in prestito agli ‘Hammers’, in cui in 16 presenze mise a segno 9 gol. Dunque la scelta per il suo futuro sembrerebbe essere ormai presa.