Dybala all’Inter, arriva un altro sì

Paulo Dybala sembra sempre più vicino all’Inter: arriva l’investitura anche di un tifoso speciale

Il futuro di Paulo Dybala pare sempre più a tinte nerazzurre. L’addio a zero dalla Juventus segnerà una cesura dopo molti anni a Torino, ma il suo domani potrebbe essere proprio in uno dei rivali storici, dove ritroverebbe Marotta.

A sostenere l’ipotesi Inter è anche un tifoso speciale, che ama sempre discutere riguardo la sua squadra. Stiamo parlando di Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo, che gradirebbe molto l’arrivo della Joya.

In un’intervista per ‘Calciostyle’, Bonolis ha parlato a 360 gradi di Inter. Dallo Scudetto, alla Coppa Italia, sino al mercato. In più si è permesso una digressione sul tanto amato Mourinho e sulla stagione alla Roma.

Bonolis: “Tra Dybala e Donnarumma prendo l’argentino”

Sullo Scudetto: “Ha più possibilità il Milan. Ha un vantaggio, però deve saperlo gestire. Anche le partite dell’Inter però sono difficili: dovrà giocare contro l’Empoli, il Cagliari con un nuovo allenatore e la Sampdoria”.

Alla domanda su chi porterebbe all’Inter tra Dybala e Donnarumma, Bonolis ha risposto così: “Sceglierei sicuramente Dybala, che potrebbe fare la seconda punta o il lavoro che attualmente sta facendo Calhanoglu. Preferisco l’argentino anche perchè in porta siamo messi bene con Handanovic e con il nuovo acquisto Onana”.

Poi un commento su Mourinho: “Mi è rimasto nel cuore. È riuscito a creare una squadra portandola a lottare per il quinto posto con una rosa che non era completa. Penso che possa essere una buona stagione per loro. La dirigenza, insieme a Mister Triplete, costruiranno qualcosa d’importante a Roma“.

Una chiusa, infine, su Nicolò Zaniolo, considerato come un vero e proprio rimpianto dell’Inter. Sì, Zaniolo è stato un rimpianto. Anche perché lo abbiamo scambiato con un Nainggolan che era nella fase calante della sua carriera”.