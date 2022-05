Finalmente il terzino, la Juventus lo soffia a Conte

Ecco il nuovo obiettivo della Juventus per la corsia di sinistra. Conte può essere anticipato sul tempo

Le strade di Juventus e Antonio Conte continuano ad intrecciarsi. Questa volta è il calciomercato a metterli di fronte, dato l’obiettivo comune nel mirino. Sia i bianconeri che il Tottenham, infatti, sono alla ricerca di un esterno sinistro, chi per un motivo chi per l’altro.

Gli Spurs nelle ultime due gare stanno impiegando nel ruolo il giovane Ryan Sessegnon, classe 2000 che ha subito molti infortuni in stagione. Il posto da titolare prima è stato di Sergio Reguilon, che però rischia di dover partire in estate se il Real Madrid decidesse di esercitare il diritto di recompra.

Per la Juventus il problema su quella fascia persiste da diverse stagioni. Alex Sandro, Pellegrini e De Sciglio non sembrano essere i profili ideali per il salto di qualità. Il nuovo obiettivo, quindi, arriva dalla Premier League e risponde al nome di Marc Cucurella.

Tottenham e Juventus si contendono Cucurella

Classe ’98, spagnolo, di proprietà del Brighton, si è imposto in Inghilterra come uno dei profili più intriganti nel ruolo. Scuola Barcellona, dove ha completato il suo percorso di crescita, dopo numerosi prestiti in Liga si è trasferito in Premier League. Qui ha registrato 32 presenze da titolare su 32 con un rendimento che ha fatto schizzare il suo cartellino al valore di 20 milioni.

Il Brighton non vorrebbe cedere Cucurella dopo una sola stagione, ma se un grande club dovesse concretamente bussare alla porta la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza. Anche lo stesso Barcellona sta monitorando le sue prestazioni, sebbene parta leggermente più defilato.

Antonio Conte e Massimiliano Allegri potrebbero scatenare una sorta di Derby italiano di mercato per Cucurella. Vedremo nelle prossime settimane come evolverà la situazione dell’esterno del Brighton.