La Juventus bussa in casa Milan: Allegri vuole il centrocampista

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, avrebbe messo nel mirino il profilo di Ismael Bennacer del Milan: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, con la vittoria interna contro il Venezia di Andrea Soncin, si è assicurata la qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League.

I bianconeri, che avevano iniziato la stagione decisamente in sordina, si sono ripresi nei mesi invernali e hanno centrato l’obiettivo continentale con tre giornate di anticipo con il terzo posto che è ancora a disposizione e la possibilità di trionfare in Coppa Italia con la finalissima che si giocherà mercoledì prossimo all’Olimpico contro l’Inter di Simone Inzaghi. La Vecchia Signora, in vista della prossima estate di calciomercato, è al lavoro per rinforzare in particolar modo il centrocampo, reparto che ha avuto diversi problemi in questa stagione.

L’obiettivo numero uno risponde al nome di Jorginho, regista del Chelsea di Thomas Tuchel. Il campione d’Europa con la Nazionale italiana sembra essere ormai arrivato a fine ciclo con i Blues e la Juventus vuole tentare il colpaccio per trovare finalmente il metronomo a centrocampo che cerca Allegri. Nel caso in cui però la trattativa dovesse saltare, i bianconeri potrebbero tuffarsi su un giocatore del campionato italiano di Serie A, più in particolare del Milan di Stefano Pioli: stiamo parlando di Ismael Bennacer, regista dei rossoneri.

Calciomercato Juventus, Bennacer è l’alternativa

Ismael Bennacer, regista del Milan di Stefano Pioli, è senza dubbio uno dei giocatori di maggior rilievo della rosa creata da Paolo Maldini e Ricky Massara. Il metronomo algerino, valutato dai rossoneri circa 40 milioni di euro, ha un contratto in scadenza nel 2024 con un rinnovo che però sembra in via di definizione. Resta comunque da analizzare ciò che accadrà con il probabile ingresso ai vertici della società di InvestCorp, che potrebbe rivoluzionare le scelte a livello di rosa del club meneghino e cambiare quindi anche il futuro di Bennacer.