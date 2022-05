L’offerta spiazza tutti, svolta Milan: 40 milioni a Madrid

Il Milan disegna la squadra per la stagione che verrà: arriva la svolta improvvisa, offerta a sorpresa per il big

Il match on casa dell’Hellas Verona come prossimo ostacolo verso la corsa al 19esimo tricolore della storia rossonera. Il Milan ci crede ma non può permettersi passi falsi, con l’Inter a soli due punti. Dal campo al calciomercato, il club di via Aldo Rossi monitora non pochi calciatori presenti sul taccuino di Maldini e Massara già da mesi. Occhi in Spagna ed in particolar modo a Madrid, per un profilo che su tutti sta monopolizzando l’attenzione della dirigenza milanista.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Todofichajes.com’, il Real Madrid avrebbe ben chiare le idee per le prossime operazioni di mercato. Non solo le entrate ma anche, e soprattutto, le uscite. La rosa a disposizione di Carlo Ancelotti, che ha conquistato l’ennesima finale di Champions League con i ‘Blancos’, verrà pesantemente rinforzata.

Duello Milan-Arsenal: pronti 40 milioni

Per far spazio a nuovi colpi, a partire sarà con ogni probabilità anche Marco Asensio. Il polivalente fantasista è in scadenza il 30 giugno 2023 e piace, come noto, al Milan. La società di via Aldo Rossi proverebbe a strapparlo a costi vantaggiosi, magari in prestito (in caso di rinnovo). Attenzione, però, perchè la strada verso il cartellino del gioiello maiorchino potrebbe complicarsi irrimediabilmente.

Sulle tracce di Asensio, come riportato dal quotidiano iberico, c’è l’Arsenal. Arteta stravede per il classe 1996 e sarebbe pronto ad avanzare una proposta quasi irrinunciabile per la società di Florentino Perez: 40 milioni di euro, già al termine dell’attuale stagione.

Asensio in questa stagione ha collezionato 40 presenze con 12 reti e 2 assist vincenti: il suo futuro potrebbe essere a Londra.