Juve, il post Dybala arriva dalla Premier: la conferma

I nomi per sostituire Paulo Dybala alla Juventus si moltiplicano. Uno di questi arriva dalla Premier League

Con l’addio certo di Dybala, la Juventus si sta scervellando per trovare un degno sostituto al numero dieci argentino. Non sarà per forza un trequartista o una seconda punta, dal mercato potrebbe arrivare anche un esterno.

Uno dei nomi più intriganti è quello di Christian Pulisic, talento americano classe ’98. Il giocatore, arrivato a Londra qualche stagione fa dal Borussia Dortmund, non sta vivendo un buon momento e la sua partenza è sempre più probabile.

Innanzitutto, però, ci sarà da valutare la situazione del Chelsea. Il futuro del club, con Roman Abramovich sempre invischiato nelle note facende extra campo, è un rebus. Se la situazione dovesse sbloccarsi in tempi brevi, in estate ci saranno numerosi movimenti tra i Blues, soprattutto se il magnate russo dovesse salutare.

Pulisic-Juventus: il padre spinge per l’addio

Tramite un post sui social, il padre di Pulisic lo ha quasi messo alla porta per il futuro. Dopo l’ennesima panchina, ecco il messaggio che ha fatto il giro del mondo, prima di essere cancellato. “La cosa triste è che ama questo club, i suoi compagni e Londra. Dà anima e corpo per essere un professionista. Avanti figlio mio, 6 grandi mesi davanti a te”.

Soprattutto il finale pare emblematico di quello che sarà il suo domani. A riportare l’interesse della Juventus per Pulisic è inoltre l’edizione odierna di ‘Tuttosport’. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro e i bianconeri ci stanno facendo più di un pensiero.

In attesa di novità sul fronte Chelsea e sulla volontà di Pulisic, la Juventus continua a valutare le alternative. I nomi riguardano principalmente Zaniolo, Di Maria e David Neres. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere al meglio in che direzione si muoverà Cherubini.