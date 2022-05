Juve, il top player non è solo un’idea: c’è il contatto diretto

Il mercato della Juventus continua ad animarsi di grandi sogni: c’è il contatto per il top player

Con la certa partenza di Dybala a fine stagione, Cherubini dovrà pensare ad un sostituto adatto. L’idea non è di prendere un calciatore che replichi le sue caratteristiche da numero dieci, quanto piuttosto uno funzionale alle idee di Allegri e che possa permettere a Vlahovic di essere la stella della squadra.

Una delle varie piste intraprese porta ad Angel Di Maria. Il campione del PSG non si è ancora espresso sul suo futuro, ma l’imminente scadenza di contratto fa pensare che probabilmente cambierà aria in estate. L’ipotesi Italia, insieme a quella della MLS, sembra una delle più percorribili.

Il fatto che l’argentino arrivi a zero, è un surplus non indifferente per la Juventus, che in questo modo potrebbe garantirsi la grande spesa a centrocampo (Milinkovic-Savic su tutti). Nonostante questo, c’è lo scoglio ingaggio da valutare: attualmente Di Maria percepisce intorno ai 7 milioni netti.

Di Maria-Juventus: c’è il contatto

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, tra le parti c’è già stato un contatto e potrebbe essercene un altro a breve. Tra Di Maria e Juventus la tentazione c’è e il sogno sarebbe quello di formare un tridente delle meraviglie con Chiesa e Vlahovic, che andrebbe a mixare gioventù ed esperienza.

L’esterno argentino, che il prossimo anno compirà 35 anni, potrebbe garantire anche un buon minutaggio a Morata, poichè difficilmente riuscirebbe a stare costantemente al passo con i canonici tre impegni settimanali.

Le alternative sono essenzialmente due. La prima pista porta a Nicolò Zaniolo, per il quale però la Roma continua a sparare alto (non meno di 50 milioni), la seconda a David Neres, brasiliano in uscita dallo Shakhtar Donetsk. Allo scoccare del 30 giugno, quando Di Maria sarà ufficialmente svincolato, sapremo di più sul suo futuro e su quello della Juventus.