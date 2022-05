PSG versione Inter: Conte vuole riformare la LuLa e non solo

Antonio Conte potrebbe diventare il nuovo allenatore del PSG e guarda subito alla sua vecchia Inter: obiettivo ‘LuLa’ e non solo

Potrebbe cambiare squadra ancora una volta Antonio Conte. Dopo aver detto addio all’Inter lo scorso anno, il tecnico italiano potrebbe lasciare anche il Tottenham dopo un solo anno. Infatti la nuova avventura per Antonio Conte sembrerebbe poter essere al PSG.

Dopo l’ennesima stagione deludente i parigini sembrerebbero pronti a separarsi da Pochettino e Conte potrebbe essere il nome giusto per provare a raggiungere gli obiettivi della società francese. Così per mettere a segno i primi colpi il tecnico italiano potrebbe pensare alla sua vecchia Inter cercando di rimettere insieme la coppia d’attacco soprannominata ‘LuLa’ ma non solo.

Calciomercato Inter, Conte spaventa: Lautaro Martinez e de Vrij nel mirino. Vuole anche Lukaku

Una coppia devastante quella formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku con Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. In quei due anni i nerazzurri hanno raggiunto una finale di Europa League e hanno vinto uno scudetto. Durante la scorsa sessione estiva per i trasferimenti il belga però è stato sacrificato e ceduto al Chelsea. Però c’è chi vorrebbe ricomporre la coppia.

Infatti Antonio Conte qualora dovesse approdare sulla panchina del PSG potrebbe pensare come primi colpi propri alla ‘LuLa’, ovvero la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Oltre a loro due Conte potrebbe puntare Stefan de Vrij per rinforzare la difesa, di fatto svaligiando l’Inter per iniziare la nuova avventura nel PSG.