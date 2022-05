L’Inter rialza la testa dopo Bologna: Inzaghi risponde a Pioli

L’Inter sbanca la Dacia Arena battendo 1-2 l’Udinese di Cioffi grazie ai gol firmati da Perisic e Lautaro Martinez: Inzaghi risponde a Pioli

Simone Inzaghi e la sua Inter non mollano l’obiettivo Scudetto. La truppa nerazzurra – colpita duramente dal crollo di Bologna solo qualche giorno fa – si è riportata a -2 dal Milan capolista, battendo 1-2 l’ostico Udinese targato Cioffi. Il risultato rispecchia alla perfezione quanto visto in campo, poiché non si è trattato certo di una passeggiata per Brozovic e compagni.

I gol della ‘Beneamata’ sono arrivati entrambi nel primo tempo, il primo a firma dell’ormai certezza assoluta chiamata Ivan Perisic, che veniva dall’eurogol realizzato al Dall’Ara. Corner battuto da Dimarco, l’esterno croato la impatta di testa e porta in vantaggio i suoi. Al 39esimo, poi, viene assegnato calcio di rigore agli ospiti per fallo Pablo Mari su Dzeko. L’arbitro Chiffi, dopo una review al Var, concede il penalty.

Serie A, Udinese-Inter 1-2: tabellino e classifica

Sul dischetto si presenta Lautaro. L’argentino sbaglia al primo tentativo, ma segna successivamente sulla ribattuta dopo che la sfera colpisce prima il palo e poi la mano di Silvestri. La rete viene comunque convalidata e i friulani si infuriano. Solo un’illusione la rete di Pussetto nella ripresa, che rimette momentaneamente in partita i padroni di casa. L’Inter sbanca Udine e si riavvicina al Milan, oggi vincente a San Siro contro la Fiorentina. La lotta per il principale trofeo Nazionale è ancora apertissima.

Udinese-Inter 1-2: 12′ Perisic (I), 39′ Lautaro (I), 72′ Pussetto (U)

CLASSIFICA Serie A: Milan punti 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Lazio 59, Roma* 58, Fiorentina 56, Atalanta* 54, Hellas Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna* 42, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Cagliari 28, Salernitana** 25, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno

**Due partite in meno