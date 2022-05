L’Inter è tornata ‘pazza’: Inzaghi storce il naso

L’Inter non molla e torna a vincere contro l’Udinese dopo la pesante sconfitta in casa del Bologna: le dichiarazioni di Inzaghi

Una lotta Scudetto che si fa sempre più entusiasmante con Inter e Milan protagoniste: i rossoneri hanno in mano il proprio destino dopo l’avvincente vittoria a San Siro contro la Fiorentina.

La compagine nerazzurra, guidata da Simone Inzaghi, non intende mollare e cercherà di dare filo da torcere al Milan capolista. L’Inter trionfa nuovamente in Serie A dopo la sconfitta di Bologna e così l’allenatore piacentino ha rilasciato tante dichiarazioni ai microfoni di Dazn svelando il suo punto di vista nel giocare dopo i rossoneri: “Da anni ormai siamo abituati, non cambia più niente: pensiamo solo alla nostra partita. Contro l’Empoli in casa sarà molto importante”.

Udinese-Inter, parla Simone Inzaghi

Nelle ultime ore in molti hanno definito nuovamente l’Inter ‘pazza’, ma Simone Inzaghi ha risposto in maniera leggermente polemica: “Siamo ancora in corsa in Coppa Italia e in campionato. Penso che i tifosi si siano divertiti a vederci giocare dopo un’estate bollente. Se poi essere pazza vuol dire fare gli ottavi di Champions e la finale di Coppa Italia, spero lo sia sempre pazza…”. Una vittoria importante per i nerazzurri per stare sempre attaccati al Milan, che continua a vincere partite decisive in ottica Scudetto.