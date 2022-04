Rabiot in Premier, effetto domino incredibile: il 10 alla Juve

Con un Rabiot sempre più lontano dalla Juventus, c’è la possibilità che si scateni un effetto domino in Serie A

Adrien Rabiot continua a non convincere a pieno nella Juventus. Nonostante la fiducia di Allegri, il francese fatica ad imporsi in Serie A e dato il suo ingaggio pesante la società sta seriamente pensando di sacrificarlo per dare aria alle casse bianconere.

Ciò che serve di più al centrocampo della Juventus è una maggiore qualità. Per questo motivo potrebbe tornare di moda un vecchio nome spesso e volentieri accostato al club torinese.

Stiamo parlando di Luis Alberto, numero 10 della Lazio. L’amore tra lo spagnolo e Sarri non è del tutto sbocciato e un suo addio non sembra un’ipotesi così strana dopo le varie bizze accadute nel corso della stagione.

Rabiot e Luis Alberto scatenano il mercato: occhio alla Lazio

Il futuro di Rabiot e Luis Alberto potrebbe generare una sorta di triangolo in cui sono invischiate non solo Juventus e Lazio, ma anche il Chelsea. L’ipotesi Premier League, infatti, è percorribile per un giocatore come Rabiot, che potrebbe esaltarsi in un calcio meno tattico come quello inglese.

Per sostituire Luis Alberto, i biancocelesti potrebbero pensare ad un giocatore già avuto da Sarri al Chelsea, ossia Loftus-Cheek. Il calciatore di origini guyanesi farebbe molto comodo alla Lazio, che risolverebbe la grana legata al numero dieci e acquisterebbe un giocatore più gradito al suo tecnico.