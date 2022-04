Addio Juventus: va al Bayern per 17 milioni più 6 di bonus

Salta l’affare Gravenberch per la Juventus: il talentuoso centrocampista olandese ad un passo dall’accordo con il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco soffia Ryan Gravenberch alla Juventus: accordo tra i bavaresi e l’Ajax per il centrocampista classe 2002, da tempo anche nel mirino della Juventus.

Una vera beffa di mercato per la Juventus che sperava di poter arrivare a Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 di proprietà dell’Ajax con cui ha un altro anno di contratto. Il club bianconero spera di poter arrivare al talentino olandese, ma deve fare i conti col forte inserimento del Bayern Monaco che ha raggiunto l’accordo con il club di Amsterdam per portare in Germania il talentino.

Da tempo nel mirino della Juventus, Gravenberch sarebbe ad un passo dal Bayern Monaco. Centrocampista dotato di una importante mole fisica (è alto un metro e novanta centimetri), è approdato nel settore giovanile dell’Ajax nel 2010, arrivando a debuttare in prima squadra nove anni dopo. In questa stagione ha raccolto ben quarantuno gettoni di presenza tra campionato e coppe, realizzando anche tre gol e sei assist.

Calciomercato Juventus. sfuma il colpo Gravenberch

Sarebbe in dirittura d’arrivo l’accordo tra Ajax e Bayern Monaco per il passaggio di Ryan Gravenberch in terra bavarese. Un accordo sulla base di 17 milioni di euro più bonus da versare nelle casse del club olandese, pronto all’ennesima plusvalenza dopo aver prelevato il classe 2002 dal settore giovanile dell’Avv Zeeburgia.

La Juventus sperava fortemente di arrivare ad ingaggiare il talentuoso centrocampista per dare un nuovo faro della zona mediana a Massimiliano Allegri. Niente da fare: anche il calciatore, infatti, sembra essere ben disposto ad accettare la proposta del Bayern Monaco, pronto ad investire 17 milioni di euro più 6 di bonus per arrivare al giovane centrocampista olandese. Sempre meno possibile, dunque, un approdo in Italia e alla Juventus per Gravenberch che salvo sorprese resterà solo un desiderio per la Vecchia Signora.