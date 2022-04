Flop in Premier: la Juve tenta il colpaccio dai ‘Red Devils’

La Juventus punta in alto e sogna il colpaccio dalla Premier League: un flop del Manchester United potrebbe arrivare in prestito

La stagione della Juventus ormai ha poco da chiedere, se non di portare a casa almeno la Coppa Italia come unico trofeo. Nel frattempo, con la qualificazione in Champions League ormai blindata, la società bianconera può concentrarsi sulla sessione estiva di calciomercato, dove serviranno diversi rinforzi.

Proprio per regalare ad Allegri giocatori che possano alzare l’asticella nella rosa attuale, la Juventus inizia a puntare il mirino anche in Premier League, dove potrebbe interessare un flop del Manchester United. I bianconeri potrebbero tentare di ottenerlo in prestito per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, idea Sancho per la fascia: tentativo in prestito

La Juventus inizia a pensare alla prossima sessione estiva di calciomercato e non vuole limitarsi. Infatti i bianconeri avranno bisogno di qualche colpo importante che migliori la rosa di Allegri e che possa dare nuove speranze di tornare in alto ai tifosi.

Così la Juventus potrebbe iniziare a pensare a Jadon Sancho, attaccante del Manchester United che nel suo primo anno in Premier League ha decisamente deluso. Solamente cinque gol in 37 presenze per l’ex Dortmund costato 85 milioni di euro. La Juventus potrebbe così tentare di prenderlo in prestito per la prossima stagione, poiché il prestito sarebbe l’unica soluzione visto l’investimento importante fatto dallo United e il valore molto alto.