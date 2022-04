Conte spaventa l’Inter: scambio più soldi per Barella

Il futuro di Conte potrebbe cambiare e con sé il tecnico vorrebbe portare un suo pupillo: Barella. Soldi e scambio che spaventano l’Inter

Il calciomercato estivo potrebbe cambiare molto nel panorama europeo, soprattutto per quanto riguarda le panchine. Dopo Ten Hag nuovo allenatore del Manchester United, Antonio Conte potrebbe lasciare il Tottenham per sedersi sulla panchina dei campioni di Francia del PSG.

Un salto importante per il tecnico italiano, che come prima richiesta di mercato potrebbe subito spaventare l’Inter. Infatti Conte potrebbe chiedere ai parigini di puntare su un suo pupillo in nerazzurro, ovvero Nicolò Barella. Possibile scambio con soldi per portare l’ex Cagliari a Parigi.

Inter, Conte al PSG non molla Barella: soldi più Wijnaldum sul piatto

Sarà sicuramente un’estate di rivoluzioni la prossima, sia nelle rose che sulle panchine. Antonio Conte continua a essere fortemente accostato alla panchina del PSG per sostituire Pochettino, così il suo primo obiettivo una volta arrivato alla corte parigina potrebbe essere proprio un big dell’Inter che conosce bene.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, per regalare a Conte il suo pupillo Barella il PSG potrebbe offrire il cartellino di Wijnaldum, centrocampista che non è riuscito a rispettare le attese in Francia, oltre a una parte economica. L’olandese già in passato fu accostato ai nerazzurri, ma l’ingaggio potrebbe rappresentare un problema. Dunque Conte è pronto per un nuovo inizio, ma guarda subito al passato per i primi colpi di calciomercato.