Lautaro nel mirino del top club: 50 milioni più un bomber all’Inter

Il futuro di Lautaro Martinez resta sempre in bilico: l’attaccante argentino è nel mirino della big della Premier, che scambio!

L’Inter è molto concentrata sul campionato: dopo la sconfitta di Bologna le dinamiche si sono complicate in ottica Scudetto con il Milan padrone del proprio destino. Futuro sempre incerto per l’attaccante argentino, Lautaro Martinez, ambito dai top club d’Europa.

In passato sono circolate numerose voci sul suo addio, ma alla fine il “Toro” ha optato per la sua permanenza con la maglia nerazzurra. Dopo l’exploit sotto la gestione di Conte in coppia con Lukaku, anche in questa stagione l’argentino è stato molto decisivo con 20 gol complessivamente conditi da tre assist vincenti. Le sue reti hanno regalato anche una finale di Coppa Italia alla compagine guidata da Simone Inzaghi, che ha sprecato un’occasione ghiotta nel recupero di Serie A contro il Bologna.

E così si sarebbe fatto avanti già il Manchester United, pronto a rivoluzionare tutti i reparti dopo l’annuncio dell’allenatore olandese Erik ten Hag.

Calciomercato, affare Lautaro-Manchester United: la pazza idea

Tutto ruota intorno alla qualificazione alla prossima Champions da parte del club inglese: lo United potrebbe pensare così ad un affare d’oro con 50 milioni di euro più l’inserimento dell’attaccante francese, Anthony Martial, attualmente in prestito al Siviglia per trovare più spazio. L’Inter non avrebbe intenzione di cedere l’attaccante argentino: il centravanti sudamericano andrebbe via soltanto in caso di offerta folle.