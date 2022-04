Guardiola fa sul serio: offerta ‘folle’ per il big della Juventus

Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista Guardiola e soprattutto uno dei pilastri della squadra allenata da Allegri

In lotta per la Premier col Liverpool e con una finale di Champions da conquistare dopo la vittoria per 3-2 nella spettacolare semifinale d’andata col Real Madrid. La stagione del Manchester City può essere straordinaria o da grande incompiuta, diciamo anche al limite del fallimentare aspettando un calciomercato che per i ‘Citizens’ si preannuncia di nuovo scoppiettante.

A meno di sorprese dal prossimo anno Guardiola potrà contare su un nuovo centravanti. E che centravanti, Erling Haaland. Quasi raggiunto l’accordo con il 2000 e il suo entourage, mentre per il cartellino verrà pagata la clausola risolutiva da 75 milioni di euro.

Guardiola vorrà ovviamente anche altro, incluso un grande difensore centrale. In questo senso le strade del City e del tecnico catalano, grande sogno di Andrea Agnelli, potrebbero incrociarsi con quelle della Juventus.

Il nome su cui potrebbe puntare la società inglese è quello di Matthijs de Ligt, che i bianconeri non vogliono perdere a meno di una proposta irrifiutabile. Inizialmente, però, i capolisti della Premier potrebbero tentare la strada del maxi scambio.

Sul tavolo il City potrebbe mettere i cartellini di due giocatori da tempo molto graditi ai bianconeri. Specie lui, Gabriel Jesus, nel mirino di Cherubini e soci per il post Dybala ma anche dell’Inter per l’eventuale dopo Lautaro. L’altro è Zinchenko, latetale sinistro (e non solo) ucraino che ad Allegri farebbe comodo come sostituto di Alex Sandro. La Juve potrebbe valutare un’offerta del genere, preferendo però sempre una interamente cash da almeno una ottantina di milioni.