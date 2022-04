Addio Milan: va alla Juve con lo scambio

La Juventus pianifica il colpo per la gioia di Allegri: scambio all’orizzonte per l’obiettivo del Milan nel prossimo calciomercato estivo

La Juventus ha intenzione di chiudere al meglio la stagione, conquistando almeno il quarto posto e provando a strappare all’Inter la finale di Coppa Italia. La ‘Vecchia Signora’, però, ha già in mente i progetti futuri per ritornare al vertice del calcio italiano ed europeo. Ecco quindi che il ds Cherubini lavora senza sosta per permettere ad Allegri di avere una rosa ancora più competitiva. Dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria lo scorso gennaio, il calciomercato estivo può riservare non poche sorprese.

In attesa di scendere in campo per la prossima sfida di Serie A con il Venezia, la società torinese mette gli occhi su uno dei nomi che ormai da mesi affolla i pensieri della dirigenza del Milan. Si tratta di Renato Sanches, centrocampista del Lille che in più di un’occasione ha aperto al possibile approdo in futuro nel calcio italiano. Con i rossoneri che si sono ormai dileguati, la Juventus ha in mente l’assalto con lo scambio.

Renato Sanches alla Juve: scambio da urlo

L’idea della Juventus per regalare Renato Sanches a Massimiliano Allegri sarebbe quella di provare ad imbastire uno scambio per il forte centrocampista portoghese. Il piano, per vedere il talento lusitano a Torino, prevederebbe l’inserimento di Moise Kean in un ipotetico scambio per giugno.

Sanches in questa stagione con la maglia del Lille ha collezionato 30 presenze complessive, con 2 reti e 5 assist vincenti.

Il portoghese è in scadenza nel giugno 2023 con la società transalpina: l’addio a giugno, dunque, pare l’ipotesi più probabile.