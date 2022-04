Inzaghi, ma che combini? “Ingiustificabile”

Il clamoroso tonfo in casa contro il Bologna complica la corsa scudetto dell’Inter: durissimo attacco diretto a Simone Inzaghi

Una serata da incubo quella vissuta dall’Inter. Al Dall’Ara, il Bologna di Sinisa Mihajlovic piega in rimonta i campioni d’Italia nonostante il vantaggio di Perisic arrivato dopo soli 3′. Inutile girarci intorno, l’errore di Radu ha pesato in modo decisivo sul risultato finale: all’81’ Sansone ne ha approfittato complicando il cammino dell’Inter di Inzaghi verso il 20esimo scudetto. A quattro gare dal termine della Serie A, dunque, l’Inter dovrà rimboccarsi le maniche e sperare che il Milan compia almeno un passo falso.

Al centro delle polemiche, oltre allo sfortunato Radu, vi è finito anche Simone Inzaghi. Le scelte dell’allenatore interista non hanno convinto tutti. In tal senso, il giornalista Matteo Caronni ha espresso la sua opinione su Twitter, non risparmiando al tecnico della ‘Beneamata’ un pesante attacco.

Disastro Radu, Inzaghi demolito

Matteo Caronni non le manda a dire, la critica è senza sconti: “Radu fa un errore ingiustificabile, ma questo è anche il frutto di una gestione sbagliata di Inzaghi”. Il giornalista conclude spiegando il suo attacco al tecnico piacentino, dopo il clamoroso ko in casa della squadra emiliana: “Se per tutta la stagione non fai mai assaggiare il campo al 2° portiere il “Dio del calcio” ti punisce e te lo fa giocare nella gara scudetto”.

Una situazione ben chiara per l’Inter che ha ancora da giocarsi la finale di Coppa Italia contro la Juventus. La strada verso il tricolore, oggi, sembra davvero essersi complicata in modo irrimediabile.



Vincere subito contro l’Udinese, sperando che il Milan compia un passo falso nel difficile match di San Siro contro la Fiorentina di Italiano.