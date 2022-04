Bologna-Inter, Inzaghi non ci sta: la rabbia per il passo falso

L’Inter ha sprecato un’occasione d’oro nel recupero di Serie A: contro il Bologna è arrivata una sconfitta per i nerazzurri

La papera di Radu nei minuti finali è stata decisiva: si complicano i piani dell’Inter in ottica Scudetto con il Milan padrone del proprio destino.

Così lo stesso allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha analizzato la gara esprimendo il suo punto di vista soffermandosi sull’errore del portiere nerazzurro ai microfoni di Dazn: “Radu ha sbagliato come posso sbagliare io o possono sbagliare altri giocatori. Il problema non è minimamnete il secondo gol preso visto avevamo in mano la partita. Ci siamo innervositi perché non siamo riusciti a fare il secondo gol. C’è delusione dopo aver perso questa gara”. Poi ha aggiunto: “Non dovevamo prendere il gol di Arnautovic. Il gol te lo devono fare ma in altra maniera, non si può concedere così. Dovevamo uscire su Barrow, abbiamo lasciato Arnautovic tra terzo e quinto e quello è stato un errore che non puoi fare con una posta così alta”.

Infine ha svelato cosa si dovrà fare: “Dobbiamo rincorrere e già lo abbiamo fatto. Ora bisogna guardare anche gli altri e non possiamo pensare solo a noi”.