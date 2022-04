L’ex Napoli si veste di rossonero: scambio all’orizzonte

Il Milan pianifica un clamoroso colpo per il prossimo calciomercato estivo: l’ex azzurro può arrivare con lo scambio

Fiorentina, Hellas Verona, Atalanta e Sassuolo. Sono questi ultimi quattro ostacoli per il Milan di Stefano Pioli che, in campionato, continua a sognare lo scudetto. Nonostante il potenziale vantaggio dell’Inter che dopo il match con il Bologna di questa sera potrebbe ritrovarsi al vertice della Serie A, i rossoneri proseguono nel lavoro dopo la bella vittoria in rimonta contro la Lazio. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e così la dirigenza di via Aldo Rossi ha già in mente diversi nomi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico emiliano.

Non solo entrate, però. Visto che per inserire nuovi profili di spessore servirà spazio, gli addii a zero di Romagnoli e Kessie potrebbero non essere i soli registrati durante l’estate. A sorpresa, a salutare il Milan potrebbe esserci anche Rade Krunic.

Milan-Krunic: addio per il bomber

Il Marsiglia sarebbe pronto a bussare alla porta del Milan per quello che, a tutti gli effetti, è una delle possibili cessioni del club di via Aldo Rossi da giugno. Si tratta appunto di Rade Krunic, 31 presenze con 1 assist in rossonero e sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con i rossoneri. Il centrocampista, valutato intorno ai 10 milioni, può dunque essere uno dei maggiori candidati a rinforzare la mediana di Jorge Sampaoli nella stagione 2022/23.

Maldini e Massara potrebbero approfittarne, andando a ripensare ad uno dei nomi che negli anni scorsi ha solleticato più volte le fantasie di mercato del ‘Diavolo’. Quell’Arkadiusz Milik, classe 1994, reduce da 33 presenze con 20 reti ed 1 assist all’attivo e che il Milan ha già provato a prendere negli anni scorsi.

Adesso la situazione sembra cambiata e l’interesse del Marsiglia per Krunic, può aprire le porte di Milanello al centravanti polacco: nell’eventualità che, oltre ad Origi, Maldini non riesca a portare un big alla corte di Stefano Pioli.