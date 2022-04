45 milioni e super scambio: doppio ko per la Juve

Rush finale per chiudere al meglio la stagione in casa Juventus. Occhi puntati sul terzo posto e sulla finale di Coppa Italia per poi concentrarsi sul mercato soprattutto a centrocampo: lo scambio che rischia di escluderli

Tra campo e mercato la Juventus di Massimiliano Allegri si destreggia in questo rush finale di stagione. I bianconeri puntano ormai ad arrivare al terzo posto, visto il Napoli ad un solo punto di distanza, senza dimenticare la finalissima di Coppa Italia da giocare contro i rivali dell’Inter. Si prospetta quindi un finale intenso per la compagine piemontese che ha tutte le intenzioni di chiudere in maniera positiva per poter poi arrivare con i migliori presupposti alla sessione estiva di calciomercato. Le operazioni sono già iniziate da tempo a partire dai rinnovi e passando per chi invece è già sicuro di lasciare la Juve come Paulo Dybala.

Ciò che è certo è che tra i reparti maggiormente sotto osservazione per ciò che concerne le entrate in estate c’è sicuramente il centrocampo, che ha bisogno di alzare il proprio livello anche qualitativo. Serve infatti da tempo un calciatore di respiro internazionale che possa anche dettare i tempi e non mancano in tal senso i giocatori accostati.

Calciomercato, Juventus esclusa: Paredes e soldi per de Jong

Al di là di Jorginho, che ha da capire prima la situazione del Chelsea, non mancano suggestioni come il solito Leandro Paredes e il gioiello del Barcellona Frenkie de Jong, che non sta vivendo un momento brillantissimo con Xavi e potrebbe anche partire in estate. Proprio questi ultimi due potrebbero però essere i diretti protagonisti di un maxi affare che chiaramente andrebbe ad escludere la stessa Juventus.

Nello specifico il Paris Saint Germain potrebbe puntare proprio sull’olandese del Barça, provando a convincere i catalani con 45 milioni di euro cash più il cartellino dello stesso Paredes. Proposta eventuale allettante che potrebbe far riflettere, e che in un colpo solo escluderebbe la Juventus sia dalla corsa all’argentino che a quella per de Jong.