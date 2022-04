Incontro segreto e addio: a sorpresa Osimhen resta in Serie A

Incontro per il futuro di Victor Osimhen: la Premier League in pressing ma spunta la destinazione italiana

E’ un Napoli che si lecca le ferite quello che sta preparando la sfida contro il Sassuolo di sabato pomeriggio. Gli azzurri hanno detto addio al sogno scudetto con l’incredibile sconfitta di Empoli ed ora devono blindare il piazzamento Champions.

Una situazione che ha spinto il presidente Aurelio De Laurentiis a scendere in campo: giornate al fianco della squadra e tante interviste per spiegare la situazione e preannunciare i piani per il futuro. Quelli che prevedono una forte riduzione del monte ingaggi, anche attraverso cessioni eccellenti. Tra i possibili partenti entra di prepotenza anche Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano piace molto in Premier League dove non avrebbero problemi a sborsare i 100 milioni di euro utili per convincere il club partenopeo a sedersi a trattare per la cessione. Cifre che allontanano in maniera sensibile il bomber ex Lille dalla Serie A anche se una ipotesi potrebbe sbocciare nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli, occhio al nuovo Milan per Osimhen

Le pagine dei quotidiani di oggi raccontano di un incontro “segreto” per discutere proprio del futuro di Osimhen. Il patron De Laurentiis avrebbe avuto un summit con l’entourage del calciatore nel corso del quale si è parlato anche delle offerte della Premier, con il Manchester United in pole. Arsenal e Newcastle le altre inglesi interessate all’attaccante di Spalletti.

Occhio però perché l’addio all’Italia potrebbe trasformarsi in un addio soltanto al Napoli. La Serie A è pronta ad accogliere Investcorp, fondo arabo che nelle prossime settimane potrebbe acquistare il Milan da Elliott. Un ingresso che potrebbe avere anche risvolti sul calciomercato. La possibile nuova proprietà non cambierà la politica di sostenibilità attuata già dal club rossonero, ma un colpo alla Osimhen rappresenterebbe il giusto compromesso. Ancora giovane, anche se già costoso, sarebbe il centravanti ideale per completare l’attacco di Pioli. Una suggestione che farà i conti con la ricca concorrenza inglese: dalla Premier sono pronti valanghe di soldi per convincere il Napoli a cedere l’attaccante nigeriano. Cento milioni di euro la base d’asta: si iscriverà anche il Milan?