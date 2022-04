Volano in Champions e prendono de Ligt: scambio con la Juventus

La Juventus continua a lavorare in vista del futuro tra acquisti e cessioni da urlo: scambio possibile con i bianconeri, via de Ligt

Assalto decisivo per il difensore olandese, Matthijs de Ligt, che è sempre in procinto di andare via dalla Juventus.

Il centrale olandese non è mai entrato in completa sintonia con le idee di Massimiliano Allegri: in passato le sue dichiarazioni hanno suscitato qualche polemica per quanto riguarda lo sviluppo del gioco dei bianconeri. In questo modo sulle tracce di de Ligt ci sarebbero i maggiori club europei, tra cui anche l’Arsenal in caso di qualificazione alla prossima Champions League. I “Gunners” vorrebbero così rinforzare il reparto difensivo provando a trovare anche la chiave per arrivare al forte centrale olandese.

Calciomercato, de Ligt verso l’addio: Thomas la chiave

L’Arsenal potrebbe così provare a convincere la Juventus inserendo nella trattativa il centrocampista Thomas Partey, che è stato seguito in passato dalla stessa compagine bianconera. Al momento non ci sarebbero ancora contatti ufficiali tra le parti, ma si tratta soltanto di una suggestione di mercato in vista della prossima stagione. Il club bianconero è sempre al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Allegri tra acquisti e cessioni importanti: de Ligt è uno degli indiziati ad andar via in caso di offerta importante. Il programma per il prossimo anno dipenderà logicamente anche dalla qualificazione alla prossima Champions League per entrambe le compagini.