Offerta ufficiale, la Juventus deve arrendersi: va da Klopp

Uno dei grandi obiettivi per il centrocampo della Juventus è destinato al Liverpool. È arrivata un’offerta ufficiale

Tra le richieste di Allegri per la prossima stagione c’è sicuramente l’innesto di un centrocampista. La Juventus ha la necessità di rimpolpare un reparto deficitario che probabilmente vedrà anche qualche partenza in estate, Arthur e Rabiot su tutti.

Tra i nomi fatti, c’era anche il gioiello del Monaco Aurelian Tchouameni. Classe 2000, con contratto in scadenza nel 2024, il centrocampista francese è uno di quei profili che tanto piacciono alla Juventus, poichè mescolano un’ottima esperienza internazionale già ad una giovane età.

Tchouameni ha già collezionato otto presenze con la Francia e circa una ventina tra Europa League e Champions League, oltre ad essere un titolare inamovibile in Ligue-1. Mediano o mezzala, è un giocatore molto eclettico, in grado di ricoprire diversi compiti nei novanta minuti e che di certo farebbe comodo ad un club come la Juventus.

Tchouameni , c’è Klopp nel suo destino

Sul calciatore ci sono gli occhi di mezza Europa: Real Madrid e PSG su tutte, ma nelle ultime ore c’è stato il prepotente inserimento del Liverpool di Klopp. I Reds starebbero cercando un giocatore per il futuro che possa prendere il posto di due bandiere come Henderson e Milner, ormai avanti con l’età. I due potrebbero fare da chioccia per il più giovane, alternandosi sin da subito, per poi ‘lascargli’ il posto da titolare nella prossima stagione.

Il Liverpool avrebbe quindi avanzato una prima offerta da 30 milioni di euro per lui. Il Monaco, però, è una bottega particolarmente cara e difficilmente si accontenterà di questa cifra. In ogni caso, la possibilità di giocare fin da subito al Liverpool, piuttosto che rischiare la panchina in altri top club, può fare la differenza nella trattativa. Vedremo come evolverà in estate il futuro di Tchouameni.