Svolta a sorpresa per Dybala: ora Inter e Roma sono più lontane

Arriva una svolta importante sul futuro di Paulo Dybala che allontana Inter e Roma dall’obiettivo

Il Barcellona sta rifondando e grazie a Xavi sta cominciando a intravedere la luce. L’allenatore spagnolo è arrivato con un’idea e con un progetto che punta alla crescita dei giovani talenti che certamente al Barça non mancano.

In estate, nonostante i problemi economici del club, arriveranno rinforzi importanti. Franck Kessié ha già firmato e arriverà a parametro zero dal Milan. Di fatto, è chiusa anche la trattativa per Christensen dal Chelsea per rinforzare il reparto difensivo. Joan Laporta a gennaio ha provato il colpo Morata dalla Juventus ma adesso sembra orientato a puntare su Paulo Dybala. Il dieci bianconero lascerà la Juve a fine stagione. Le parti non hanno trovato l’accordo per il rinnovo e la ‘Joya’ potrebbe addirittura lasciare l’Italia dopo ben dieci anni. Il grande obiettivo di mercato del Barcellona resta Herling Haaland, ma vista la disponibilità economica molto limitata, al momento rimane un sogno utopico. Inoltre Aubameyang sta fornendo ottime prestazioni e questo consente ai blaugrana di non dover a tutti i costi spendere una cifra esagerata per un super centravanti.

Il Barcellona punta tutto su Dybala: Inter e Roma lontane

Paulo Dybala rappresenta un’occasione troppo ghiotta. Tra pochi mesi sarà free agent e quindi libero di scegliere la sua prossima destinazione. L’argentino chiede circa 7 milioni di ingaggio netti all’anno ma il Barcellona non dovrebbe pagarne il costo del cartellino. Di conseguenza, come sottolineato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, il club catalano sta concretamente pensando di mollare il sogno Haaland e fiondarsi su Dybala che al momento appare come una concreta e ghiotta opportunità di mercato che difficilmente si ripresenterà in futuro.

Anche la Roma ma soprattutto l’Inter, però, sono molto attenta agli sviluppi e al futuro di Paulo Dybala. Beppe Marotta lo ha sempre stimato e lo ha messo nel mirino inevitabilmente, da quando ha captato la possibilità di portarlo a Milano. I nerazzurri, però, potrebbero dover contenderselo proprio col Barcellona nei prossimi mesi. Certamente conterà tanto anche la volontà del calciatore.