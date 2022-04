Annuncio Ancelotti: che colpo per il Real Madrid

Spettacolo puro all’Etihad Stadium nella serata di ieri tra Manchester City e Real Madrid. Una gara dalle mille emozioni e ricca di gol e giocate fantastiche. Il Real è rimasto a galla e si giocherà tutto nel ritorno ma la società pensa anche al mercato.

In vista della prossima stagione Florentino Perez ha intenzione di intervenire su alcuni reparti e uno di questi è quello difensivo dove anche ieri si sono visti i tanti limiti dei blancos. Le partenze in estate di Sergio Ramos e Varane hanno lasciato un vuoto difficile da colmare ma il Real Madrid ha già scelto il prossimo difensore centrale su cui investire. Si tratta di Antonio Rudiger, avversario del Real proprio nei quarti di finale di Champions League. Il centrale tedesco è in scadenza col Chelsea e sembra destinato a vestire la maglia delle merengues dalla prossima stagione.

Ancelotti parla nel post-partita: Rudiger ad un passo

Ieri nel post-partita Carlo Ancelotti ha fatto il vago in merito alle domande su Rudiger: “Toni Rudiger? Chi è? È ancora un giocatore del Chelsea, non posso dire niente…”. Una risposta vaga ma allo stesso tempo eloquente che lascia intendere molto. Rudiger è ad un passo dal Real Madrid e questo, di fatto, esclude la Juventus dalla corsa. I bianconeri hanno cercato il difensore ex Roma a lungo e lo hanno inserito tra le prime opzioni per il mercato estivo. Anche secondo quanto raccolto da ‘calciomercato.it’, il tedesco sarebbe ormai ad un passo dal club spagnolo.