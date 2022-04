La cessione da settanta milioni porta Milinkovic-Savic

Decisa la cessione, con settanta milioni va via: il ricavato investito per prendere Milinkovic-Savic dalla Lazio

L’intreccio di mercato porta Milinkovic-Savic. Cessione da settanta milioni e ricavato reinvestito subito per arrivare al 27enne della Lazio.

Che il serbo possa davvero lasciare Roma quest’estate non ci sono ormai dubbi. Il suo agente domenica era in Italia ad assistere alla sconfitta dei biancocelesti contro il Milan. Una presenza anche di lavoro visto che il centrocampista della Lazio è uno degli uomini più ambiti del prossimo calciomercato. In scadenza nel 2024, questa sarà molto probabilmente l’estate della cessione: le big d’Europa lo cercano un po’ tutte, dal Manchester United al Paris Saint-Germain, passando per la Juventus che non ha mai nascosto l’interesse per il calciatore nato a Leida.

I bianconeri però devono fare i conti con le richieste di Lotito: sessantacinque milioni di euro la cifra minima per aprire le discussioni con la Lazio per l’acquisto di Milinkovic. Una cifra che potrebbe rappresentare un problema per la Juventus che rischia di fare i conti con una doppia beffa.

Calciomercato Juventus, niente Milinkovic: la beffa è doppia

Già, perché dalla Spagna raccontano le mosse del Barcellona: de Jong può partire, corteggiato anche lui dal Manchester United, oltre che dalla Juventus. Anche in questo caso serve una cifra importante: il prezzo è stato fissato in settanta milioni di euro e i ‘Red Devils’ sono pronti a spenderli.

Con de Jong allo United, quindi, il Barcellona incasserebbe una cifra importante che potrebbe reinvestire tutta in Milinkovic-Savic. Il serbo darebbe gamba e gol al centrocampo di Xavi e ovviamente direbbe subito sì ai blaugrana. Un intreccio quindi che potrebbe portare al doppio colpo a centrocampo con la Juventus in entrambi i casi battuta. De Jong al Manchester, Milinkovic al Barcellona e i bianconeri a mani vuote, costretti ad andare su altri obiettivi per elevare la qualità del centrocampo.