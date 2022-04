L’attacco è pazzesco: Allegri viene demolito

Nonostante il successo sul Sassuolo che avvicina la Juventus al terzo posto, Massimiliano Allegri torna al centro di durissime critiche

Quattro giornate al termine della Serie A, nel mezzo la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Massimiliano Allegri si gode il buon momento dei suoi, dopo il successo in casa del Sassuolo che ha avvicinato non poco la ‘Vecchia Signora’ al terzo posto in classifica. Vincere aiuta a vincere ed è per questo che contro Venezia e Genoa, la Juventus punta ad un doppio successo che potrebbe portare al sorpasso sul Napoli, attualmente a +1.

Non è tutto rosa e fiori, però, il momento della ‘Vecchia Signora’: in particolar modo, torna nuovamente al centro di un mare di critiche proprio Massimiliano Allegri. A parlare dell’allenatore della squadra torinese è Furio Focolari che, ai microfoni di ‘Radio Radio’, non ha usato mezzi termini per attaccare il tecnico della Juventus: ecco perchè.

Allegri asfaltato: “Show patetici”

Nel mirino del giornalista, in primis, c’è proprio il tecnico livornese al quale non risparmia una durissima critica. I comportamenti di Allegri, alla guida della squadra fuori dal rettangolo verde, non sono affatto piaciuti a Focolari: “Non mi piace Allegri a bordo campo, i suoi show sono diventati patetici“.

Il giornalista, poi, rincara la dose riguardo agli atteggiamenti durante le ultime partite della Juventus da parte dell’allenatore bianconero: “È diventato una macchietta. Quello che fa Allegri a bordo campo… Non se ne capisce il motivo”.

Situazione dunque in divenire ma è chiaro come, quanto mostrato da Allegri nelle ultime settimane di campionato, non sia proprio andato a genio al noto giornalista.