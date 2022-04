Sessantaquattro milioni, la Juventus lascia a mani vuote Inter e Milan

La Juventus pronta a sfidare le milanesi: sessantaquattro milioni per il doppio colpo che lascia a mani vuote Inter e Milan

Con la Champions ormai vicina, la Juventus può dedicarsi a progettare i prossimi colpi di mercato. I bianconeri hanno bisogno di intervenire in ogni reparto, ma sono soprattutto attacco e difesa che hanno la necessità di innesti importanti.

Cherubini è al lavoro seguendo la filosofia adottata dal club ormai da un paio di anni: forti, ma anche giovani. Un po’ come Chiesa e Vlahovic, i botti degli ultimi due mercati estivi del club piemontese. Si guarda ancora una volta in Italia e per l’attacco il nome caldo è quello di Giacomo Raspadori, corteggiato anche dall’Inter e dalle altre big italiane. Le stesse che guardano con attenzione in casa Sassuolo dove di giovani talenti non ne mancano. Lo fa anche la Juventus che potrebbe tornare ad inserirsi per un’altra pista.

Calciomercato Juventus, Traore con Raspadori

Hamed Junior Traore ha dimostrato di avere le qualità per imporsi anche in una big del campionato italiano. Non per niente su di lui si sono già mosse Milan, Roma e Napoli, ma ora la Juventus potrebbe sbaragliare la concorrenza.

Il 22enne avoriano è stato già in passato accostato alla società bianconero che potrebbe pensare di fare un’unica trattativa, un pacchetto Traore–Raspadori che lascerebbe a mani vuote le altre grandi di Serie A. Per riuscirci però bisognerà fare i conti con le richieste del Sassuolo: servono sessantaquattro milioni di euro per mettere alla corte di Allegri sia Traore che Raspadori. Operazione non semplice anche se i buoni rapporti tra le due società potrebbe facilitare le cose, come dimostra l’affare Locatelli. A dare una spinta in più anche le parole di Raspadori che non ha nascosto di ambire a vestire la maglia bianconera.