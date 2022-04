Scamacca, Carnevali annuncia il suo futuro: Inter e Milan beffate

In un’intervista rilasciata a Sky Sport, Giovanni Carnevali ha svelato il futuro di Gianluca Scamacca

Fiore all’occhiello del Sassuolo insieme al resto del reparto offensivo, Scamacca è uno dei nomi più caldi per il calciomercato estivo. La sua stagione sa di consacrazione e ora l’attaccante sembra pronto per il salto definitivo in un grande club.

Per questo motivo Milan e Inter si sono mosse per cercare di accaparrarsi quanto prima le sue prestazioni. I nerazzurri parevano in vantaggio dopo le voci sempre più insistenti che vedono Origi arrivare nell’altra sponda di Milano, ma il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali non si è espresso favorevolmente sul suo approdo all’Inter.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’ il dirigente neroverde si è sbilanciato sulle cessioni che attuerà il club in estate, parlando in generale di tutti i giovani più interessanti in orbita top club.

Carnevali: “Più facile che Scamacca vada all’estero”

“Non andremo a cedere tutti i giocatori che interessano alle altre. – spiega Carnevali – Quest’anno non sarà facile trattenerli, richieste importanti ad oggi non ne abbiamo avute, solo interessamenti. Ci priveremo di uno o due giocatori ma stando attenti”.

Poi, direttamente su Scamacca: “Può essere utile ad Inter e Milan. È un giocatore importante e sarebbe bene che non finisse all’estero. Oggi, però, un giocatore come lui è più facile che vada in un campionato straniero”.

Infine una chiusa su Berardi e Raspadori: “Raspadori ha detto che gli piace giocare nel ruolo di Dybala, ma non vuol dire che vuole essere il suo sostituto. Dobbiamo fare i complimenti a Dionisi che lo ha impiegato in quella zona di campo. Sicuramente è un ottimo prospetto”.

“Se fossi un dirigente di un grande club il primo acquisto che farei sarebbe Berardi. Cederlo, al di là del rapporto con il ragazzo, sarebbe dura”.