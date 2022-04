Juve scatenata, non solo Di Maria: spunta un altro big

La Juventus inizia i colloqui per Di Maria ma spunta un altro big che potrebbe diventare bianconero

Il Paris Saint-Germain si prepara a una mini-rivoluzione in estate e questa volta oltre ai grandi colpi potrebbero arrivare numerose cessioni.

Kylian Mbappé sembra ormai promesso al Real Madrid, salvo clamorose sorprese. Anche Mauro Icardi potrebbe trovare una nuova sistemazione ma non sarà l’unico argentino a lasciare Parigi. A fine stagione si concluderà, con tutta probabilità, il percorso al PSG di Angel Di Maria. L’ex Real Madrid e Manchester United dopo sette stagioni con i parigini non ha trovato l’accordo per il rinnovo e andrà in scadenza a fine stagione. Il nativo di Rosario ha voglia di essere ancora protagonista e potrebbe diventare un obiettivo concreto della Juventus che cerca un sostituto di Dybala e certamente tecnicamente el ‘fideo’ è inferiore a pochissimi.

Juventus, colloqui per Di Maria e Renato Sanches

Come riportato dal giornalista Rudy Galetti, Jorge Mendes sta sondando il terreno per trovare una nuova collocazione a Di Maria. Tra le opzioni ci sono anche diverse squadre italiane tra cui spicca proprio la Juventus. Durante i contatti con i dirigenti bianconeri le parti hanno parlato anche del centrocampista portoghese Renato Sanches, obiettivo da tempo anche del Milan. Attualmente il classe ’97 veste la maglia del Lille con cui andrà in scadenza a giugno 2023. Nei colloqui per Di Maria potrebbe scaldarsi anche la trattativa per l’ex Bayern Monaco e la Juventus avrebbe una doppia possibilità in ballo che rivoluzionerebbe completamente il valore attuale della rosa di Massimiliano Allegri.