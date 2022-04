Niente Juventus: Mendes trova l’accordo col Milan

Il fondo del Bahrain vicino ad acquistare il Milan può regalare a Pioli un top player

Il Milan è chiamato a smaltire presto il ko con l’Inter in Coppa Italia. C’è ancora lo Scudetto in ballo, c’è soprattutto la possibilità di un futuro luminoso con l’avvento del fondo del Baharin al timone del club. Investcorp è dato sempre più vicino all’acqusizione della società rossonera, ad Elliott circa 1,1 miliardi di euro.

Investcorp avrebbe un piano a medio-lungo termine che prevede, tra le cose più importanti, l’innalzamento del livello della rosa attraverso ovviamente investimenti importanti sul calciomercato. Acquisti che abbiano anche una prospettiva futura, ma pure che possano incidere subito sul valore e sul destino della squadra di Pioli. In tal senso occhio a qualche svincolato di lusso, nello specifico ad Angel Di Maria che dirà sicuramente addio al Paris Saint-Germain. Il 34enne argentino ‘sogna’ il Barcellona, però i blaugrana non sarebbero interessati. Ci sarebbe invece un gradimento di massima della Juventus, la quale fin qui però non avrebbe mosso passi concreti.

Calciomercato Milan, biennale per Di Maria e Juve ko

Il Milan è in ottimi rapporti con l’agente di Di Maria, ovvero Jorge Mendes. Oltre che Cristiano Ronaldo, il potente procuratore portoghese gestisce Leao, per il quale Maldini e Massara stanno discutendo il rinnovo, e l’obiettivo per il dopo Kessie, Renato Sanches. I rossoneri potrebbero vincere la concorrenza, in primis quella bianconera, con un biennale da 5 milioni netti più bonus.