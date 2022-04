Lascia l’Inter, lo scambio è pazzesco: c’è anche Conte

L’estate nerazzurra potrebbe aprirsi con una clamorosa cessione: doppia ipotesi di scambio per l’Inter di Inzaghi

Il bel 3-0 rifilato al Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia apre le porte ad un possibile doppio trionfo per l’Inter di Simone Inzaghi, potenzialmente in vantaggio anche per la conquista dello scudetto. In attesa di scendere in campo tra due giorni a San Siro contro la Roma del grande ex Josè Mourinho, la società meneghina programma quelle che potrebbero essere le operazioni, in entrata ed uscita, da portare a termine nel prossimo calciomercato estivo.

Diversi i nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta che, dalla difesa all’attacco, potrebbero stravolgere la rosa in mano al tecnico piacentino. Attenzione, però, perchè anche tra le cessioni i nerazzurri lavoreranno con decisione. In tal senso, uno dei candidati a salutare la ‘Beneamata’ nei prossimi mesi, dopo un solo anno a Milano, è Denzel Dumfries. La posizione dell’Inter a riguardo è chiara: per la giusta offerta, l’ex PSV sarà sacrificato.

Tutti pazzi per Dumfries: l’Inter apre allo scambio

Ne parla l’edizione odierna di ‘Tuttosport’ che sottolinea come l’Inter valuti il suo terzino 35-40 milioni: a certe cifre sarebbe addio. Dopo un inizio d’annata decisamente complesso, il laterale olandese ha stupito tutti attirando su di sè l’interesse di diversi top club europei. In primo piano c’è il Tottenham del grande ex Antonio Conte. Gli ‘Spurs’ avrebbero in mente una possibile proposta di scambio: sul piatto uno dei nomi che da tempo viene accostato all’Inter. Si tratta di Emerson Royal, reduce da 38 presenze con 1 rete ed 1 assist vincente agli ordini di Conte.

Primi sondaggi esplorativi, dunque, da parte del club inglese che tuttavia non è il solo. Anche il Bayern Monaco si sta muovendo cercando di capire se e come muoversi per l’acquisto di Dumfries. Anche per i bavaresi, lo scenario ideale prevederebbe uno scambio con Benjamin Pavard nella possibile trattativa.

L’ex Stoccarda e Lille, così come Emerson Royal, rappresenterebbe l’immediato sostituto di Dumfries che a fine stagione può davvero dire addio ai colori nerazzurri.