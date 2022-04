Nuovo assalto al big: doppia contropartita e no secco dell’Inter

Un big dell’Inter torna nel mirino del Paris Saint-Germain: ecco la proposta per i nerazzurri

I gioielli dell’Inter stanno continuando a mettersi in mostra in maniera importante e anche ieri nella vittoria della semifinale di Coppa Italia contro il Milan sono stati decisivi. Ovviamente ha spiccato Lautaro Martinez che ha realizzato una doppietta deliziosa ma non sono stati da meno gli altri giovani protagonisti.

Difficilmente passa inosservato Milan Skriniar che ormai da anni ha preso le redini della difesa e continua a fornire prestazioni di alto spessore di giornata in giornata. Il gigante slovacco è stato vicino all’addio all’Inter, visti i tanti corteggiamenti del PSG nei mesi passati ma ha scelto di rimanere in nerazzurro e di diventare un leader. Il centrale classe ’95 ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e non ha ancora rinnovato.

Il Psg ritorna su Skriniar e offre due giocatori

Al momento le parti non hanno ancora raggiunto l’accordo, anche se tutto lascia pensare che il rinnovo possa arrivare in tempi brevi. Il Paris Saint-German si è rifatto sotto per Skriniar e ha tutte le intenzioni di corteggiarlo per provare a stanare l’Inter. Il piano del club parigino è quello di offrire addirittura una doppia contropartita ai nerazzurri per ammortizzare il costo del difensore. I giocatori in ballo sarebbero Leandro Paredes e Thilo Kehrer.

Il primo è da tempo nel mirino dell’Inter per ringiovanire il centrocampo e aggiungere qualità ed esperienza internazionale. Il secondo, difensore centrale classe ’96, andrebbe a sostituire proprio Skriniar. L’Inter, però, non ha alcuna intenzione di privarsi di Skriniar che è considerato uno dei simboli del nuovo ciclo nerazzurro. La società è allineata e considera lo slovacco incedibile.