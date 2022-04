La nuova proprietà fa sognare, super colpo per l’attacco del Milan

Il possibile arrivo della nuova proprietà fa sognare i tifosi del Milan: super colpo per l’attacco. Tutti i dettagli

È l’Inter la prima finalista della Coppa Italia 2021/22. I nerazzurri si sono aggiudicati il derby di ritorno con il risultato di 3-0, ancora una volta non senza polemiche legate ad arbitraggio e Var.

In particolare, ha fatto discutere ed infuriare il Milan la decisione di Mariani di annullare la rete del momentaneo 2-1 di Bennacer che avrebbe riaperto la partita. In ogni caso, a tradire l’allenatore è stato anche l’attacco rossonero e in particolare una linea di trequarti sempre meno incisiva, da Saelemaekers e Messias fino a Leao. Come noto, la dirigenza andrà a caccia di rinforzi proprio sulla trequarti e, con l’eventuale arrivo della nuova proprietà, il Milan potrebbe mettere a segno anche importanti colpi ad effetto.

Calciomercato Milan, possibile assalto a Danjuma

“I rossoneri volevano comprarlo nel mercato di gennaio (2019, ndr), quando era al Bruges. Ma i due club non trovarono un accordo sul prezzo del cartellino. Futuro in Serie A? Danjuma è uno dei migliori talenti della sua generazione, per il futuro tutto è possibile. In Italia ci sono club fantastici e ovviamente Danjuma vorrà vincere trofei nella sua carriera. Ma come detto, è così felice al Villarreal e con Emery che nient’altro al momento conta”. A ‘Calciomercato.it’, uno degli agenti di Danjuma non ha chiuso le porte ad un futuro approdo in Serie A. L’esterno olandese è letteralmente esploso nel corso di questa stagione e potrebbe diventare un uomo mercato già nella prossima estate. A fare un tentativo potrebbe essere proprio il Milan, a caccia di esterni di livello internazionale. Tuttavia, la sua valutazione si aggira già intorno ai 40 milioni di euro. Il club rossonero può dunque puntare Danjuma solo con l’eventuale arrivo della nuova proprietà.