La Roma piazza il colpo a zero: “Preso un grande giocatore”

In vista della prossima stagione, la Roma avrebbe già acquistato un giocatore a parametro zero: massimo riserbo sul nome

Sebbene la stagione in corso sia ancora tutta da vivere – la Roma potrebbe fregiarsi di un alloro europeo che manca da oltre 60 anni – le voci di mercato intorno al club giallorosso sono più vive che mai. Dalle iperboli di mercato (leggi Paredes, difficile ipotizzare un suo ritorno nella Capitale) a nomi più spendibili (leggi Matic, che recentemente ha annunciato il suo addio allo United) non si placano le indiscrezioni sui movimenti del club capitolino.

Una cosa è certa: a José Mourinho non piace partecipare a basta. Lo Special One vuole vincere. Scontato quindi che la campagna di rafforzamento – magari alimentata dalla partenza di qualche big, vedi Veretout) – potrebbe essere massiccia. Nelle ultime ore, dai microfoni di una nota emittente radiofonica, è arrivata un’indiscrezione shock: la Roma avrebbe già messo a segno un grande colpo. A parametro zero. Il ‘problema’ è che c’è un alone di mistero sul nome del protagonista.

“La Roma ha già preso un big”: parola di Di Giovambattista

“La Roma ha preso un grande giocatore svincolato, già preso. Ma non è Matic, al momento non so dirvi di più. È un colpo già messo a segno“. L’etere romano e non solo è stato in qualche modo scosso dalla rivelazione che Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale di Radio Radio, ha fatto nella giornata di mercoledì direttamente dall’emittente da lui diretta.

Ovviamente è partuto già il toto-scommesse su chi sia questo misterioso profilo che il giornalista ha accostato ai giallorossi come affare già concluso. A giugno 2022 scadono i contratto di talmente tanti giocatori, che anche solo ipotizzare qualche nome sarebbe esercizio azzardato. Nelle prossime settimane si attendono sviluppi, magari conditi da qualche comunicazione ufficiale in merito.