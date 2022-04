Lautaro Martinez da impazzire: cifra monstre e tentativo incredibile

Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter di Simone Inzaghi, è stato il migliore in campo del derby contro il Milan: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi continua il suo ruolino di marcia inarrestabile. I nerazzurri, dopo aver vinto in trasferta in casa della Juventus di Massimiliano Allegri, hanno ripreso a vincere e a convincere sia nel campionato italiano di Serie A che in Coppa Italia.

L’ultima vittima è stato il Milan di Stefano Pioli schiantato con un rotondo 3-0 nella semifinale di ritorno del torneo tricolore. Con questa vittoria pesante, l’Inter si è guadagnata un posto in finale con una fra la Juventus di Allegri e la Fiorentina di Vincenzo Italiano che stasera si sfideranno allo Stadium partendo dal risultato di 0-1 a favore dei bianconeri, visto l’autogol nel finale di Venuti nel match dell’Artemio Franchi. L’Inter, con il trionfo nel derby, ha ritrovato anche Lautaro Martinez, centravanti argentino che era mancato un po’ nelle ultime uscite, ma che già nel match di La Spezia era stato decisivo con un gol e un assist.

Il bomber argentino era diventato protagonista anche in sede di calciomercato con la possibilità di un addio che non sembrava da escludere. La valutazione pareva aggirarsi attorno ai 70-80 milioni di euro, ma queste prestazioni potrebbero far schizzare il prezzo del Toro fino a tornare a raggiungere addirittura i 100 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Lautaro da 100 e lode: occhio alla Premier

Una valutazione proibitiva per molti quella di Lautaro Martinez, ma non per tutti, in particolare in Premier League. Ad esempio il Manchester United, che dovrebbe puntare in panchina nella prossima stagione su Erik Ten Hag, potrebbe affacciarsi proprio in casa nerazzurra per il bomber argentino senza essere particolarmente spaventato dalla cifra di 100 milioni di euro. In ogni caso, l’Inter rifletterà attentamente, anche in presenza di una super offerta, sull’eventuale partenza di Lautaro Martinez, giocatore cardine del progetto tecnico di Simone Inzaghi.