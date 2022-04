Dybala già fuori dalla Juve: “Guardi in faccia la realtà!”

Un addio già annunciato per Paulo Dybala: l’attaccante argentino andrà via al termine della stagione, occasione a parametro zero

Mancano poche partite alla fine del campionato: Paulo Dybala dovrà così scrivere il suo futuro. In queste ultime sfide con la maglia bianconera, lo stesso attaccante argentino non è riuscito a dare il suo contributo con Allegri pronto a cambiare anche uomini.

Una prestazione deludente contro il Bologna per la ‘Joya’ che starebbe così pensando al suo futuro. Finora non c’è stata ancora una comunicazione per la sua prossima squadra, ma nelle ultime sfide con la maglia bianconera non ha regalato gol ed assist da urlo. Così lo stesso giornalista Ivan Zazzaroni gli ha voluto regalare un consiglio come si legge sulle colonne de “Il Corriere dello Sport: “Buona Pasqua a Dybala, la sua non sarà indimenticabile, o forse sì. Con tutto l’affetto e la stima che provo per Paulo, mi sento di suggerirgli di cominciare a guardare in faccia la realtà”.

Calciomercato, Dybala già ha staccato la spina

Allegri logicamente non lo ritiene più insostituibile e così lo stesso Zazzaroni ha aggiunto: “E di non farsi irretire da chi gli sta vicino e dalla realtà è distante quando gli racconta che in giro ci sono un sacco di soldi e opzioni. A 28 anni e con il talento che possiede deve riprendere in mano la sua vita e la carriera e assumersi qualche rischio”. Così lo stesso argentino avrebbe già staccato la spina per scegliere così la prossima destinazione suggestiva per la sua carriera.