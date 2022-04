Milan dominatore del mercato: 300 milioni, già pronto un poker top

Saranno mesi intensi in casa Milan che sta programmando il futuro. Nel frattempo i rossoneri sperano nello Scudetto, un poker da urlo

Paolo Maldini continua a lavorare in vista della prossima stagione per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Diversi ruoli vanno puntellati con colpi da urlo: giocatori di livello assoluto per tornare ad essere competitivi in Champions League.

Nelle ultime ore si è parlato anche dell’investimento di Investcorp, che potrebbe acquistare così la società rossonera come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. Una rivoluzione che potrebbe portare benefici anche dal punto di vista del calciomercato arrivando a colpi più costosi mettendo a disposizione circa 300 milioni di dollari.

Uno dei primi nomi della lista, come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, è quello di Sebastian Haller, attaccante dell’Ajax, che ha messo a segno ben 33 gol complessivi in stagione conditi da 9 assist vincenti. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2025 con una valutazione che si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

L’altro profilo da urlo sarebbe Christopher Nkunku, autentico protagonista assoluto con la maglia del Lipsia. L’ex PSG ha trovato la sua giusta dimensione proprio in Bundesliga con 30 gol in stagione e ben 18 assist vincenti: tanti club d’Europa l’hanno monitorato attentamente in questi mesi, ma la sua valutazione è schizzata fino ad arrivare a 60 milioni di euro.

Calciomercato Milan, c’è anche Zaniolo nel mirino

Le altre piste portano a Nicolò Zaniolo, talentuoso giocatore della Roma, che è tornato a gioire con la tripletta contro il Bodo in Conference League. Il club giallorosso lo darebbe via soltanto per 60 milioni di euro, ma i rossoneri non vorrebbero andare oltre i 40. Infine, il quarto nome da urlo sarebbe quello di Aurelien Tchouameni, giovanissimo centrocampista francese del Monaco, che potrebbe sostituire alla grande il partente Kessie. A 22 anni è già una stella della Nazionale francese con tanti club d’Europa e d’Italia, tra cui la Juventus, che lo stanno corteggiando a lungo.