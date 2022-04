La Juve ne approfitta subito: colpo da urlo per Allegri

La Juventus aspetta la sessione estiva di calciomercato e si prepara a mettere a segno un colpo importante per la fascia

La sessione estiva di calciomercato vedrà la Juventus rivoluzionare la propria rosa. I bianconeri hanno già preso decisioni importanti per il futuro della propria rosa, come il mancato rinnovo di Paulo Dybala. Dopo una stagione non positiva i bianconeri dovranno investire sul mercato per riuscire a ritornare in alto sia in Europa che in Italia.

Così per rinforzare la fascia sinistra i bianconeri sembrerebbero aver messo nel mirino un giocatore del Barcellona, che sembrerebbe essere in uscita dal club catalano. Sarebbero due le condizioni necessarie per fare in modo che la Juventus riesca a mettere a segno il colpo.

Juventus, obiettivo Jordi Alba: servono due condizioni per il colpo dal Barcellona

La Juventus si prepara alla prossima sessione estiva di calciomercato. I bianconeri proveranno a sfruttare le occasioni che arriveranno dall’Italia e dall’estero, e una di queste potrebbe arrivare dal Barcellona. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, i catalani a fine stagione dovrebbero separarsi da Jordi Alba. Il terzino spagnolo dopo 10 anni potrebbe dire addio ai colori blaugrana e ad approfittarne potrebbe essere la Juventus, ma a due condizioni.

La prima sarebbe quella che lo spagnolo si abbassi l’ingaggio. Attualmente al Barcellona guadagna circa 8 milioni, che per approdare in bianconero dovranno essere ridotti. L’altra invece riguarderebbe il prezzo fatto dal Barcellona, che non dovrà superare i 10 milioni di euro. Dunque due condizioni con le quali la Juventus potrebbe mettere a segno un colpo importante.