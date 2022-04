La panchina di Simeone scotta: clamorosa suggestione

L’eliminazione dalla Champions e i risultati incerti in Liga di Simeone potrebbero creare un clamoroso ribaltone all’Atletico

Pensi uno e ti viene in mente l’altro, e viceversa. Questo rappresenta il sodalizio tra Atletico Madrid e Simeone. Il tecnico argentino è legato indissolubilmente ai colchoneros, ma dopo tanti anni qualcosa potrebbe cambiare.

Per l’ex Catania e Racing potrebbe nascere una clamorosa suggestione di mercato che farebbe sognare l’Italia. Stando a quanto riporta Calciomercato.it, il sogno di Marotta sarebbe proprio quello di portare il Cholo all’ombra di San Siro.

Simeone-Inter, il sogno pieno di ostacoli

Al momento, però, la panchina di Simone Inzaghi è tutto fuorchè traballante. Nonostante la perdita del duo Hakimi-Lukaku, i nerazzurri hanno superato il girone di Champions, uscendo a testa altissima contro un grande Liverpool.

Inoltre in campionato l’Inter è ancora in piena corsa Scudetto e vincendo il recupero con il Bologna si ritroverebbe nuovamente in testa.

Come detto, è vero che l’Atletico sta mettendo in discussione Simeone, ma l’ipotetico addio è ancora distante. Il Cholo, comunque, ha sempre guardato con nostalgia l’Inter, non mancando mai di elogiare la sua militanza a Milano da calciatore. Chissà se la suggestione in futuro potrà concretizzarsi o meno.