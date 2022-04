L’Inter vende Barella e rovina i piani della Juventus

L’Inter è pronta a cedere Barella e a sostituirlo con un doppio acquisto: l’operazione rovina i piani della Juventus

Vendere per comprare. Il ritornello del calciomercato per l’Inter non è poi così diverso da quello dello scorso anno.

Servono cessioni per arrivare agli obiettivi prefissati e non riguarderanno soltanto gli ‘esuberi’. Se gli addii di Vidal e Sanchez, ad esempio, potranno consentire un bel risparmio sugli ingaggi, per far cassa potrebbe essere necessario anche un addio eccellente.

Nicolò Barella è uno dei calciatori che piace di più all’estero e per questo è uno degli indiziati all’addio. L’idea dell’Inter è di provare a fare cassa prima in un altro modo, considerato Barella un perno della squadra di Inzaghi, ma davanti all’offerta giusta il centrocampista potrebbe essere ceduto. E l’offerta irrinunciabile, quella che aprirebbe le riflessioni in casa nerazzurra, è intorno ai settanta milioni di euro. Da quella cifra si inizierebbe a parlarne e Marotta ha già pronto il piano per sostituire l’ex cagliaritano.

Calciomercato Inter, via Barella: ne arrivano due

Con Barella via, l’Inter avrebbe la somma per sferrare un duplice assalto. Da un lato si andrebbe forte su Paredes, in uscita dal Paris Saint-Germain, e profilo ideale per essere quel vice-Brozovic che quest’anno è mancato. L’argentino, ex Roma, ha una valutazione intorno ai trenta milioni, cifra che con il ricavato della cessione di Barella non sarebbe complicato racimolare.

Oltre a Paredes, l’Inter andrebbe con maggior forza su Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è da tempo nei pensieri di Marotta e i venticinque milioni richiesti da Carnevali non sarebbero un problema. Barella ceduto quindi per arrivare a Paredes e Frattesi, una doppia operazione che metterebbe fuorigioco anche la Juventus, altra società che segue i due centrocampisti.