Champions, lo 0-0 elimina l’Atletico | Firmino lancia il Liverpool

I quarti di finale di Champions League sono in archivio. A Liverpool e City bastano due pareggi per essere nelle migliori quattro d’Europa

Nessuna sorpresa negli ultimi due quarti di finale di Champions. A Guardiola basta l’invenzione di Foden concretizzata da De Bruyne dell’andata, il Liverpool forte dell’1-3 precedente si concede un pareggio in casa che gli vale comunque il passaggio del turno.

Nulla da fare per il Cholo che lascia a zero gol nuovamente il grande talento dei Citizens, ma non riesce ad evitare il clean sheet di Ederson. Qualche occasione nel corso dei 90 minuti, ma non molto di realmente degno di nota se non un clima rovente finale che ha causato prima qualche problema alla difesa del City, come l’ultima occasione avuta da Correa, e poi un accenno di rissa per un fallo su Foden che ha portato all’espulsione netta di Felipe.

Per il Liverpool, invece,basta ‘Bobby’ Firmino a risolvere la pratica con una doppietta che sistema il risultato. Klopp si permette anche di panchinare Manè e Salah in vista del campionato, lasciando campo a Jota e Luis Diaz. Nel secondo tempo reazione d’orgoglio del Benfica che con i gol di Yaremchuk e Nunez ottiene un insperato pareggio che rende meno amara l’eliminazione.

Liverpool e in semifinale: il tabellino dei match

Ecco i tabellini sui risultati finali delle due sfide. A passare il turno sono quindi Manchester City e Liverpool. Saranno pertanto due squadre spagnole e due inglesi a giocarsi il massimo trofeo europeo per club.

Atletico Madrid-Manchester City 0-0

Liverpool-Benfica 3-3 Konatè 21′, Ramos 32′, Firmino 55′ e 65′, Yaremchuk 73′