Svolta rinnovo: la Juve giá prepara l’addio della stella

Un piano già ben delineato per il top player: la Juventus si prepara, arriva la svolta in ottica calciomercato

La vittoria in casa del Cagliari ribadisce la voglia della Juventus di chiudere al meglio l’attuale stagione, centrando l’ingresso alla prossima Champions League. In attesa di scendere in campo per la prossima sfida di Serie A contro il Bologna, la dirigenza bianconera non smette di programmare quella che sarà la stagione del rilancio. L’idea, lo si è visto già a gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, è quella di riportare subito ai vertici la squadra di Allegri.

Per farlo, però, sarà decisiva la prossima sessione di calciomercato. Un’estate bollente attende quindi la ‘Vecchia Signora’ che ha tutta l’intenzione di provare anche a blindare i pilastri a disposizione del tecnico livornese. Tra questi, andrà certamente decifrato il futuro di Matthijs de Ligt. Il difensore 22enne, arrivato a Torino dall’Ajax nell’estate 2019 per 75 milioni di euro: adesso l’addio è tutt’altro che improbabile.

Juve-de Ligt: addio programmato

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, Barcellona e Chelsea sarebbero pronte a farsi avanti per de Ligt, nel caso la Juventus decidesse effettivamente di vendere l’ex capitano dell’Ajax. La volontà declub di Torino, al momento, è però molto chiara: il difensore non si muoverà e c’è l’intenzione di rinnovare l’attuale accordo, in scadenza il 30 giugno 2024. La ‘Vecchia Signora’ vuole quindi blindare de Ligt, almeno per un’altra stagione, per poi aprire all’eventuale cessione del forte difensore tra un anno, nell’estate 2023.

Le condizioni per l’addio, però, restringeranno il campo alle più ricche società d’Europa: la Juventus, infatti, non cederà de Ligt per meno di 80-90 milioni di euro. Una cifra irrinunciabile anche per il club di Andrea Agnelli che registrebbe, in quel caso, un’importante plusvalenza.

In questa stagione de Ligt ha collezionato 36 presenze, con 3 reti e 3170′ tra campionato e coppe agli ordini di Massimiliano Allegri.